В Украине выросли "зеленые" тарифы на электроэнергию для домохозяйств

30.06.2017, 14:32

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила "зеленые" тарифы для частных домохозяйств на 1,5% из-за изменения курса евро. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.

Так, комиссия увеличила "зеленый" тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств, которые производят ее с энергии солнца и которые введены в эксплуатацию: с 01 апреля 2013 по 31 декабря 2014 - до 10,49 грн/кВт-ч с 10,33 грн/кВт-ч; с 01 января 2015 по 30 июня 2015 - 9,43 грн/кВт-ч с 9,29 грн/кВт-ч; с 01 июля 2015 по 31 декабря 2015 - 5,86 грн/ кВт-ч с 5,77 грн/кВт-ч; с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 - 5,56 грн/кВт- ч с 5,47 грн/кВт-ч; с 01 января 2017 по 31 декабря 2019 - до 5,29 грн/кВт-ч с 5,21 грн/кВт-ч. Все тарифы приведены без учета НДС.

Также комиссия увеличила "зеленый" тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию с

В 2015 году законом Украины No514-VIII был установлен "зеленый" тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.

Количество домохозяйств, установивших солнечные панели на крышах своих домов, в 2016 году увеличилось в 4 раза по сравнению с показателем 2015 года - до 1,1 тыс. Об этом сообщает УНИАН.