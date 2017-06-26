Порошенко: Украина планирует закупить минимум 2 миллиона тонн угля из США

26.06.2017, 15:03

Украина планирует закупить минимум 2 млн тонн угля из США в условиях максимального содействия с американской стороны. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье, 25 июня.

"Вы знаете, что после захвата украинских предприятий на оккупированной территории мы отказались от покупки угля с оккупированных территорий. И для обеспечения прозрачности на энергетическом рынке мы договорились о том, что американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам (будет поставляться в Украину)", - сказал Порошенко.

"У нас будет полное содействие и департамента Министерства торговли, и Министерства энергетики, и новой Администрации, и Конгресса. Будем иметь гарантированные поставки минимум 2 млн тонн угля. Для этого созданы все условия. Сейчас должны только заключаться контракты по энергетической безопасности", - сказал Президент. Об этом сообщает УНИАН.