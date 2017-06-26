Украина с окончания отопительного сезона увеличила запасы газа на 38,3%

26.06.2017, 14:56

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 38,3%, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 24 июня хранилища пополнились на 3 млрд 105,8 млн куб. м - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 206,23 млн куб. м.

По расчетам "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 17,1% больше, чем на 24 июня 2016 года (9 млрд 572,09 млн куб. м), но на 3,7% меньше, чем на 24 июня 2015 года (11 млрд 635,06 млн куб. м) и на 21,2% меньше, чем на 24 июня 2014 года (14 млрд 227,05 млн куб. м).

В том числе в период с 1 по 24 июня 2017 года Украина пополнила ПХГ на 1 млрд 162,88 млн куб. м газа или 48,45 млн куб. м/сутки, тогда как в мае ежесуточная закачка в среднем составляла 51,86 млн куб. м.

Ежесуточная закачка около 50 млн куб. м в сутки на протяжении июня-сентября 2017 года позволит стране войти в октябрь с запасами порядка 16 млрд куб. м. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

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Ранее сообщалось, что после окончания отопительного сезона 2016-2017 гг. Украина пополнила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) почти на 1 млрд куб. м.

Алла Еременко в своей статье для ZN.UA писала, что сравнение объемов потребленного газа в отопительные сезоны 2012-2013 гг. и 2016-2017 гг. позволяет утверждать, что потребление газа в целом сократилось почти на 16,5 млрд куб.м. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".