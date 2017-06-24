Чалый: Украина может заменить поставки антрацита из РФ

24.06.2017, 13:10

Вопрос энергетической безопасности является одним из ключевых в двусторонних отношениях Украины и США, которое охватывает различные форматы. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Среди них - диверсификация поставок энергоносителей в Украину. Могу сказать, что конкретно речь идет о замене источников поставки антрацита, который мы получали из России. Как по мне, Америка была бы лучшим решением. Сейчас здесь работает делегация из Центрэнерго, которая общается с конкретными компаниями о параметрах и ценах транспортировки, а также возможности обеспечения этих контрактов", - отметил Чалый.

По его словам, если не будет противодействия со стороны украинской бюрократии, то такие договоренности могли бы стать не только удачной диверсификацией, но также хорошим сигналом для развития украинско- американской торговли, которая имеет колоссальный потенциал.

"Рассматривались намерения американской стороны увеличить поставки LNG-газа в Европу. Этот вопрос является несколько более сложным, поскольку речь идет об экономическом обосновании цены, а также о фактически закрытом для этого проходе через Босфор. Но сам процесс диверсификации поставок газа в Европу является полезным и для Украины. При этом четко прозвучала позиция обеих сторон против строительства россиянами Nord Stream 2", - сказал Чалый.

Была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере ядерной энергетики, в частности с компаниями Holtec и Westinghouse.

"Речь идет о строительстве хранилища для отработанного ядерного топлива, а также о поставках американских ядерных реакторов на украинские АЭС взамен оборудования советского образца", - отметил Чалый. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.