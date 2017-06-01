Все счета Укргаздобычи арестованы по решению суда

01.06.2017, 15:48

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции арестовала все счета ПАО Укргаздобыча, сообщает пресс-служба компании.

"Укргаздобыча заявляет о попытке ООО Арабский энергетический альянс завладеть средствами компании в размере 231,6 млн грн, что уже привело к аресту всех счетов компании и может повредить производственной деятельности крупнейшего газодобывающего предприятия Украины", - сказано сообщение.

Как уточняется, исполнительная служба издала постановление об аресте счетов Укргаздобычи 30 мая 2017 г на основании приказа хозяйственного суда Киева от 24 мая.

Укргаздобыча заявляет, что это решение суда уже обжаловано в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

Укргаздобыча и Арабский энергетический альянс заключили договор о совместной деятельности в 2004 г., но в 2014 г. он утратил силу.

"Уже неоднократно предпринимались попытки завладеть объемами природного газа, газового конденсата и нефти, которые были добыты в рамках договора о совместной деятельности, участником которой является Укргаздобыча и которые арестованы в рамках одного из уголовных производств. Но в мае 2017 г. Арабский энергетический альянс обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения хозяйственного суда Киева от 23 января 2013 г. Арабский энергетический альянс фактически просит принять новое решение по делу, что противоречит нормам действующего законодательства Украины", - заявили в Укргаздобыче.

В компании отметили, что доказательства Укргаздобычи относительно необоснованности как самого заявления, так и расчетов стоимости углеводородов, а именно - 231,6 млн грн, которые требует Арабский энергетический альянс, не были приняты во внимание хозяйственным судом Киева.

Укргаздобыча требует снять арест со счетов компании.

В конце апреля 2017 г. СБУ провела обыски в офисах Укргаздобычи на предмет незаконного использования программного оборудования. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.