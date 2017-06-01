Минюст оценил готовность Украины к введению визового режима с Россией

01.06.2017, 15:55

Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о технической готовности к введению визового режима с РФ, глава Минюста сказал: "Практически, мы готовы абсолютно".

По его словам, если будет политическое решение, то тогда команда Министерства юстиции совместно с Министерством иностранных дел присоединится к работе по подготовке всех необходимых решений.

Петренко считает, что введение визового режима с РФ является актуальным. И при этом процитировал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, что это решение уже перезрело.

Министр объяснил, что непринятие такого решения связано с украинцами, имеющими родственников на территории РФ, поскольку есть предостережение, чтобы "не создать им некомфортных вещей и шанса для преследования со стороны спецслужб РФ".

"Но с точки зрения безопасности, с точки зрения национальной безопасности, с точки зрения ограничения фактически движения на территории Украины агентов, которые массово сюда заезжают под разными предлогами, это было бы правильным решение", - подчеркнул Петренко.

22 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с РФ.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией. Об этом сообщает УНИАН.