Окончательное решение Стокгольмского арбитража по газовому спору Украины и РФ ожидается в конце июня

01.06.2017, 16:02

Окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа у российского газового монополиста "Газпром" будет объявлено ориентировочно в конце июня. Jб этом журналистам сказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, вчерашние решения - это "формально предварительное решение". "Окончательное решение будет объявлено ориентировочно в конце июня", - отметил он.

Петренко сказал, что это предварительное решение, которое является проигрышем России, позволяет прогнозировать окончательное решение.

Также Петренко отметил, что окончательное решение "составит формулу расчета рыночной цены" на газ. "Это цифры, а основные положения приняты вчера", - добавил он.

По его словам, разрабатываются возможные механизмы получения компенсации со стороны России за нарушения, которые были. "Мы сейчас эти механизмы испытываем на исполнении решения украинского суда против "Газпрома", - сказал Петренко и добавил, что уже есть первые суммы взысканий с "Газпрома" и ареста определенного имущества.

31 мая "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпрому" по контракту на закупку газа.

Согласно данным "Нафтогаза", Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с учетом рыночных условий.

Кроме того, арбитраж отменил требование российского газового монополиста "Газпрома", в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати).

Также суд удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет $30,3 млрд (из которых $14,1 млрд составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - $47,1 млрд, из которых $34,45 млрд как санкции по принципу "бери или плати".

По иску в рамках контракта на транзит газа требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют 12,3 млрд долл., а "Газпрома" к украинской компании - $7 млн. Об этом сообщает УНИАН.