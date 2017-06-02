Этот день в истории: 2 июня

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 июня.
1740 - родился Донатьен Альфонс де Сад, французский аристократ, писатель и философ, проповедник абсолютной свободы.
1743 - родился Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо), итальянский граф, астролог, авантюрист.
1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
1859 - на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.
1876 - убит в бою Христо Ботев, болгарский поэт, участник национально-освободительного движения от османских поработителей. День Ботева - национальный праздник Болгарии.
1882 - умер Джузеппе Гарибальди, народный герой Италии, военный вождь Рисорджименто, автор мемуаров.
1891 - по предложению ирландца МакКрума в футболе введено пенальти.
1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.
1897 - The New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".
1905 - Президент США Теодор Рузвельт предложил стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне 1904-1905 гг.
1919 - родился Ю.Т.Тимошенко, украинский актёр ("Тарапунька").
1924 - умер Н.Л.Щукин, инженер, конструктор паровозов, учёный в области железнодорожного транспорта.
1953 - в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация британской королевы Елизаветы I.
1968 - рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.
1973 - в центре Амстердама открыт Музей Винсента ван Гога.
1988 - умер Радж Капур, индийский актёр и кинорежиссёр.
1997 - умер Николай Озеров, спортивный комментатор, актёр.
2000 - погиб Святослав Фёдоров, офтальмолог, глазной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии, профессор.
2000 - умер М.А.Швейцер, кинорежиссёр ("Воскресение", "Золотой телёнок").
2010 - массовое убийство в графстве Камбрия (Великобритания). Деррик Берд застрелил 12 человек, ранил 25, после чего покончил жизнь самоубийством.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.