Этот день в истории: 2 июня

02.06.2017, 09:42

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 июня.

1740 - родился Донатьен Альфонс де Сад, французский аристократ, писатель и философ, проповедник абсолютной свободы.

1743 - родился Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо), итальянский граф, астролог, авантюрист.

1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

1859 - на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.

1876 - убит в бою Христо Ботев, болгарский поэт, участник национально-освободительного движения от османских поработителей. День Ботева - национальный праздник Болгарии.

1882 - умер Джузеппе Гарибальди, народный герой Италии, военный вождь Рисорджименто, автор мемуаров.

1891 - по предложению ирландца МакКрума в футболе введено пенальти.

1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.

1897 - The New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".

1905 - Президент США Теодор Рузвельт предложил стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне 1904-1905 гг.

1919 - родился Ю.Т.Тимошенко, украинский актёр ("Тарапунька").

1924 - умер Н.Л.Щукин, инженер, конструктор паровозов, учёный в области железнодорожного транспорта.

1953 - в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация британской королевы Елизаветы I.

1968 - рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.

1973 - в центре Амстердама открыт Музей Винсента ван Гога.

1988 - умер Радж Капур, индийский актёр и кинорежиссёр.

1997 - умер Николай Озеров, спортивный комментатор, актёр.

2000 - погиб Святослав Фёдоров, офтальмолог, глазной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии, профессор.

2000 - умер М.А.Швейцер, кинорежиссёр ("Воскресение", "Золотой телёнок").

2010 - массовое убийство в графстве Камбрия (Великобритания). Деррик Берд застрелил 12 человек, ранил 25, после чего покончил жизнь самоубийством.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.