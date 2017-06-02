02.06.2017, 18:02

В Украине с 3 по 6 июня, в выходные и на День святой Троицы, на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. спасателей и свыше 2 тыс. единиц техники ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в период выходных спасатели перейдут на усиленный режим несения службы.

В сообщении сказано, что во время аппаратного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений службы председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что важным направлением работы в период с 3 по 6 июня является организация и проведение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров и других чрезвычайных происшествий в культовых сооружениях, на объектах с массовым пребыванием людей, на водоемах, в лесопарковых зонах и природных экосистемах. Об этом сообщает УНИАН.