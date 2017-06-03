Этот день в истории: 3 июня

03.06.2017, 10:47

Предлагаем дайджест основных событий и дат 3 июня.

1539 - Флорида объявлена территорией Испании.

1761 - родился Генри Шрапнель, офицер Британской армии, предложивший конструкцию артиллерийского снаряда для поражения живой силы противника, впоследствии названную его именем.

1785 - в Лондоне испытан первый парашют, изобретённый Франсуа Бланшаром.

1837 - под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.

1843 - родился К.А.Тимирязев, русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный исследователь фотосинтеза, популяризатор и историк науки.

1875 - умер Жорж Бизе, французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, опер.

1876 - родился Николай Бурденко, хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии в 1937-1946 годы.

1910 - совершил свой первый полёт английский военный дирижабль "Бета 1".

1918 - Совнарком издал декрет "О национализации Третьяковской галереи".

1924 - умер Франц Кафка, чешский немецкоязычный писатель, философ.

1928 - родился Константин Степанков, украинский актёр.

1954 - в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета.

1970 - синтезирован первый искусственный ген.

1977 - умер Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссёр.

2001 - умер Энтони Куинн, американский актёр, обладатель двух "Оскаров".

2006 - парламент Черногории провозгласил независимость страны.

2010 - стартовал третий этап проекта "Марс-500".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.