Этот день в истории: 3 июня

Предлагаем дайджест основных событий и дат 3 июня.
1539 - Флорида объявлена территорией Испании.
1761 - родился Генри Шрапнель, офицер Британской армии, предложивший конструкцию артиллерийского снаряда для поражения живой силы противника, впоследствии названную его именем.
1785 - в Лондоне испытан первый парашют, изобретённый Франсуа Бланшаром.
1837 - под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.
1843 - родился К.А.Тимирязев, русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный исследователь фотосинтеза, популяризатор и историк науки.
1875 - умер Жорж Бизе, французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, опер.
1876 - родился Николай Бурденко, хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии в 1937-1946 годы.
1910 - совершил свой первый полёт английский военный дирижабль "Бета 1".
1918 - Совнарком издал декрет "О национализации Третьяковской галереи".
1924 - умер Франц Кафка, чешский немецкоязычный писатель, философ.
1928 - родился Константин Степанков, украинский актёр.
1954 - в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета.
1970 - синтезирован первый искусственный ген.
1977 - умер Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссёр.
2001 - умер Энтони Куинн, американский актёр, обладатель двух "Оскаров".
2006 - парламент Черногории провозгласил независимость страны.
2010 - стартовал третий этап проекта "Марс-500".
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.