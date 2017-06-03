Пашинский: Законопроект о свободном владении оружием будет подготовлен к осени

03.06.2017, 11:19

Осенью будет подготовлен законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Но необходимо определить категории людей, которым можно не бояться давать короткоствольное оружие.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире "5 канала".

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - рассказал политик.

Пашинский добавил, что осенью соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение в парламент. Об этом сообщает Телеканал новин "24".