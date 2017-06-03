30 грузовиков гумпомощи доставили на Донетчину из Швейцарии

03.06.2017, 11:48

30 грузовых автомобилей гуманитарной помощи для жителей Донецкой области, которые были отправлены из Швейцарии добрались до контрольного пункта "Новотроицкое".Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через контрольный пункт "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 30 грузовых автомобилей от посольства Швейцарии в Украине.

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз общим весом около 600 тонн", - говорится в сообщении. Об этом сообщает ТСН.ua.