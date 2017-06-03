Закон о приватизации жилья в общежитиях прошел официальную публикацию

03.06.2017, 11:51

В субботу, 3 июня, состоялась официальная публикация изменений в законодательстве законодательстве относительно обеспечения реализации жилищных прав тех, кто проживает в общежитиях. Закон опубликован в газете "Голос Украины" и вступает в силу на следующий день.

Согласно закону, право на приватизацию имеют граждане, на законных основаниях зарегистрированные по месту жительства в общежитии и фактически проживающие в нем на условиях предоставления им койко-места длительным временем для проживания считается проживание в общежитии постоянно совокупно на протяжении 5 и более лет.

В числе условия получения права на приватизацию - отсутствие другого жилья, а также неиспользование права на бесплатную приватизацию государственного жилого фонда.

Приватизация распространяется на помещения в общежитиях, построенных в советские времена на общегосударственные средства (в т.ч. за счет государственных и коллективных предприятий и организаций). Также она распространяется на общежития, включенные в уставные капиталы хозяйственных обществ и других организаций, созданных в процессе реорганизации бывших государственных или коммунальных предприятий, включая те общежития, которые были отчуждены.

Закон был принят Радой в марте 2017 года. Об этом сообщают "Факты и комментарии".