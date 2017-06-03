В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о курсе Украины в НАТО

03.06.2017, 12:46

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины - о внешнеполитическом курсе страны.

Законопроект направлен на определение курса Украины в НАТО как приоритета во внешней государственной политике.

Авторами законопроекта стали председатель Рады Андрей Парубий, вице-спикер Ради Ирина Геращенко, депутаты Мустафа Найем, Ирина Фриз, Ольга Белькова, Алексей Скрипник, Юрий Береза, Борис Тарасюк и глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"После посещения на этой неделе Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам чрезвычайно плодотворного общения с нашими союзниками и партнерами с Североатлантического Альянса, принял решение, что членство Украины в НАТО, как приоритет государственной внешней политики, нужно определить на законодательном уровне", - написал на своей странице в Facebook Парубий.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины об основах внутренней и внешней политики, а также в закон об основах национальной безопасности Украины.

Как отмечается в объяснительной записке законопроекта, НАТО является самым эффективным инструментом гарантирования безопасности государства, а расширение Альянса в последние годы тому доказательство. Также в документе указано, что Украина имеет достаточные политико-правовые предпосылки для сближения с НАТО. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.