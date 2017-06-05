Этот день в истории: 5 июня

05.06.2017, 11:38

Предлагаем дайджест основных событий и дат 5 июня.

1224 - основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.

1661 - Исаак Ньютон зачислен студентом в кембриджский Тринити-колледж.

1718 - родился Томас Чиппендейл, крупнейший мастер английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма.

1723 - родился Адам Смит, шотландский экономист, философ-этик; один из основоположников современной экономической теории.

1806 - Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.

1816 - умер Джованни Паизиелло, итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы.

1819 - родился Джон Кауч Адамс, английский астроном и математик.

1826 - умер Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, дирижёр, музыкальный критик, основоположник немецкой романтической оперы.

1849 - Дания провозглашена конституционной монархией, учреждён двухпалатный парламент, формируемый на основе всеобщих выборов.

1898 - родился Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург, музыкант и художник-график, один из значительных деятелей испанской культуры XX века.

1907 - родился Рудольф Пайерлс, английский физик, один из создателей американской атомной бомбы.

1910 - умер О. Генри (Сидни Портер), американский писатель.

1923 - умер Георг Хендрик Брейтнер, голландский художник и фотограф, крупный представитель амстердамского импрессионизма.

1930 - английское правительство отвергло проект строительства подводного канала под Ла-Маншем между Англией и Францией.

1941 - родилась Барбара Брыльска, польская актриса.

1945 - военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Разделение Берлина.

1946 - родилась Стефания Сандрелли, итальянская киноактриса.

1956 - родился Кенни Джи (Кеннет Горелик), американский джазовый саксофонист, лауреат премии "Грэмми", премии Soul Train.

1957 - исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер предложил АМА проверять атлетов на допинг.

1975 - умер П.П.Вирский, балетмейстер, народный артист СССР.

1965 - Оксфордский университет присудил почётную степень доктора литературы Анне Ахматовой.

1967 - на Ближнем Востоке началась Шестидневная арабо-израильская война.

1968 - после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, скончавшийся на следующий день.

1981 - Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь - СПИД.

2006 - Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.

2012 - умер Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.