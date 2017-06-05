Коболев: Через два-три месяца станет известна сумма компенсации, которую "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу"

05.06.2017, 11:57

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что через два-три месяца станет известна сумма компенсации, которую "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом он заявил в интервью ТСН.Тиждень.

"Нам удалось пересмотреть цену с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые "Нафтогаз" покупал у российского "Газпрома", с этого периода времени "Газпром" должен будет нам компенсировать определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации займут, по моим оценкам, примерно два-три месяца. Но наиболее важно - окончательные расчеты, которые будут так же включать второе дело, транзитное дело, результаты которого мы ожидаем так же в ближайшее время, они подведут окончательную черту под вопросом кто, кому и сколько должен", - сказал Коболев.

Он опроверг утверждение России о том, что решение арбитража является промежуточным, и согласно этому решению Украина таки будет за что-то платить.

По словам Коболева, у РФ нет оснований так говорить. Он пояснил, что Украина ожидает два окончательных решения.

"По делу поставки газа, по которому было первое отдельное решение, и ожидаем решение по транзитному делу, которое, по графику, должно быть до конца июня. Но, по нашим ожиданиям, это будет дольше, поскольку затянулось решение по делу о поставках газа", - отметил Коболев.

При этом он положительно оценил шансы на победу Украины в суде.

"Я считаю, что у нас очень хорошие шансы. Над этим работали много людей. Эта работа была действительно начата еще в апреле 2014 года совместно между правительством Украины, которое возглавлял Арсений Яценюк, и НАК "Нафтогаз Украины". Она была очень непростая. Но она дает свои результаты", - сказал Коболев.

Он отметил, что в случае если "Газпром" откажется выполнить решение Стокгольмского суда, то можно будет подавать иски в другие суды.

"Во-первых, это будет беспрецедентным решением для "Газпрома". Во-вторых, у "Газпрома" есть много активов за рубежом, на которые можно наложить арест, с ним можно бороться в других судах", - сказал Коболев.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у "Газпрома" с учетом рыночных условий.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати").

Кроме того, удовлетворено требование "Нафтогаза" и полностью отменен запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт природного газа. Об этом сообщает УНИАН.