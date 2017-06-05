Экс-глава украинской библиотеки в Москве признана виновной в экстремизме

05.06.2017, 12:14

Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате. Чтение приговора продолжается.

Шарину обвиняют в распространении ряда книг, которые, по мнению следствия, разжигают ненависть к России.

Согласно приговору суда, экс-директор "совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Прокурор Людмила Баландина просила суд приговорить 59-летнюю Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст.

Кроме того, гособвинитель просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью, сроком на три года.

Защита Шариной просила полностью оправдать ее по всем эпизодам. Директор украинской библиотеки в Москве не признала себя виновной В деле директора украинской библиотеки всплыли "прозападные взгляды" Глава "Украинцев Москвы" о скандале с библиотекой: мы далеки от экстремизма

Наталья Шарина была задержана в октябре 2015 года после обысков в библиотеке. С тех пор она находилась под домашним арестом, который неоднократно продлевался судом.

По версии следствия, Шарина приобрела книги публициста и члена запрещенной в России украинской националистической партии УНА-УНСО Дмитра Корчинского, которые признаны в России экстремистскими, и разместила их в открытом доступе в библиотеке.

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, в каждой из которых эксперты нашли фрагменты экстремистской направленности.

Экс-директора также обвиняют в растрате 2,2 млн рублей (38,8 тыс.

долларов): по данным следственных органов, она фиктивно устроила на работу знакомых ее адвоката, обеспечив им медицинское страхование и заработную плату.

Следствие также утверждает, что в 2011 году Шарина расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме."Расставляла книги на стеллажи"

Сама Шарина отвергает предъявленные ей обвинения. Она утверждает, что следствие не конкретизировало их и не объяснило, что она совершила. Об этом сообщает BBC Русская служба.