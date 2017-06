"Газпром" отрицает отмену условия "бери или плати" в контракте с "Нефтегазом"

06.06.2017, 15:00

Компания "Газпром" (Россия) отрицает отмену Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма (Швеция) условия "бери или плати" в контракте с Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова заместителя правления "Газпрома" Александра Медведева.

"Один вопрос только затронули, что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", - заявил Медведев.

31 мая "Нефтегаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

Президент Порошенко заявил, что решение трибунала дает право Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" по условиям рынка. Об этом сообщают "Українські Новини".