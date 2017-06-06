Рада выделила 270 млн грн на местные выборы 11 июня

06.06.2017, 15:01

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (относительно обеспечения финансирования местных выборов). Законопроект No6431 поддержал 271 народный депутат.

Законом увеличены расходы Центральной избирательной комиссии по бюджетной программе на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на сумму 272,32 млн грн.

"В ближайшее воскресенье состоится ряд очередных местных выборов, и на эти выборы средств, к сожалению, нет. И территориальным избирательным комиссиям приходится работать в долг", - сказал при обсуждении законопроекта председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".