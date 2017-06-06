Во Львове изменилось руководство патрульной полиции

06.06.2017, 15:05

Во Львове сменили руководителя и первого заместителя руководителя патрульной полиции. Представление нового руководства состоялось во вторник, 6 июня.

Новым руководителем Патрульной полиции Львова стал Роман Пилипенко, который до этого времени возглавлял патрульных в Запорожье, а его первым заместителем - Андрей Богуш, который был начальником Патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Антону Пузиревскому, который возглавлял Патрульную полицию Львова с ноября 2015 года, предложили стать руководителем патрульных в Тернополе. Максима Пидболячного, который был первым заместителем Антона Пузиревского, также переведут на другую должность, но пока еще не решили, на какую именно, поскольку сам патрульный находится в отпуске.

Во время брифинга новый руководитель Патрульной полиции Львова Роман Пилипенко заявил, что это плановая ротация и он будет работать на новой должности около двух лет. Об этом сообщает УНИАН.