Рада включила в повестку дня законопроекты о медреформе

06.06.2017, 15:51

Депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии четырех законопроектов о медицинской реформе.

Законопроекты No6327 и 6327-1, а также No6329 и 6329-1 касаются государственных финансовых гарантий оказания медуслуг и предоставления лекарственных средств, а также внесения изменений в госбюджет.

Среди прочего, они предусматривают введение "государственного гарантированного пакета" - перечня медицинских услуг и лекарств, которые гражданам будет оплачивать государство.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что в среду комитеты ВР могли бы рассмотреть эти законопроекты, после этого они могли бы быть вынесены на голосование в сессионном зале ВР еще на этой неделе.

Ранее во вторник и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун присоединилась к пикету под Верховной Радой, на котором активисты призывали депутатов проголосовать за законы о медицинской реформе. Она выразила надежду, что 8 июня парламент сможет проголосовать законы в первом чтении.

По словам Супрун, новая медицинская система "улучшит и продлит жизнь наших пациентов". Она добавила, что реформа призвана повысить зарплаты медицинским работникам.

5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения.

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Об этом сообщает BBC Украинская служба.