Верховная Рада намерена разрешить полиции эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

06.06.2017, 16:11

Верховная Рада намерена разрешить полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.

За принятие за основу законопроекта No5364 проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226..

Согласно законопроекту, эвакуация может производиться, если авто поставлено на проезжей части в 2 и более рядов, расположено на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Согласно законопроекту, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.

Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.

Киевская городская государственная администрация намерена обустроить роторную парковку около здания мэрии на улице Крещатик, 36 за 3,6 млн гривен.

7 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает обязательные штрафы за неправильную парковку. Об этом сообщают "Українські Новини".