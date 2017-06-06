Аваков: Закон о легализации оружия требует более детальной проработки

06.06.2017, 16:27

Для принятия такого закона необходимо сделать так, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и психическими расстройствами.

Об этом сегодня, 6 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в Запорожье.

По его словам, существует много препятствий для принятия Парламентом Украины закона о свободном обороте короткоствольного огнестрельного оружия.

"Социология показывает, что большинство граждан Украины против того, чтобы был свободный доступ к такому оружию. Это вопрос дискуссионный. Нацполиция и МВД готовы выполнить любое решение Парламента", - подчеркнул он.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.