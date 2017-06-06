"Газпром" сообщил, что договорился о финансировании "Северного потока-2"

06.06.2017, 16:29

Российский газовый концерн "Газпром" и западные партнеры заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта "Северный поток-2" на сумму до $6,65 миллиарда на случай недостаточного привлечения проектного финансирования.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на информацию "Газпрома".

Срок действия соглашения - 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года. Размер предельной суммы кредита с учетом процентов составит не более 70 процентов общих затрат на проект, ставка по кредиту - EURIBOR + от 5,75 до 6,75 годовых в зависимости от объема финансирования, говорится в сообщении "Газпрома".

Весной "Газпром" сообщил, что его партнеры по строительству трансбалтийской магистрали предоставят оператору проекта - Nord Stream AG бридж-кредит в размере до 6,65 миллиарда евро под 6,0 процента годовых и с предельным сроком до 31 декабря 2019 года.

В апреле "Газпром" говорил, что возьмет на себя финансирование половины расходов из 9,5 миллиарда евро на строительство "Северного потока-2".

Западные партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток-2" - Uniper, Shell, Engie, OMV и Wintershall.

Строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год, по планам "Газпрома", начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года. Об этом сообщает УНИАН.