"Час смерти": возле Верховной Рады провели акцию в поддержку медицинской реформы

06.06.2017, 16:39

Возле центрального входа в Верховную Раду Украины проходит акция с требованием к депутатам поддержать медицинскую реформу.

Около 20 человек лежат на земле, накрытые белыми простынями. Они, по замыслу организаторов акции, символизируют украинцев, которые каждый час умирают от различных заболеваний.

Также еще около 20 активистов участвуют в этой акции, но в перформансе не задействованы.

Согласно данным участников мероприятия, такая акция "Час смерти" проходит сегодня в 50 городах Украины с участием представителей пациентских организаций и активистов.

Вопрос включения законопроектов по медицинской реформе в повестку дня парламента будет рассматриваться депутатами сегодня, 6 июня.

5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения: "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств"; "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь"; "Изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в стст. 3, 8 и 35)" и "О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение".

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

2 июня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду на включение 6 июня в повестку дня работы Верховной Рады законопроектов по реформе финансирования здравоохранения.

На брифинге по результатам заседания Национального совета реформ она сказала: "Министерство здравоохранения и правительство подали в Верховную Раду еще в апреле 4 законопроекта на изменение системы финансирования здравоохранения, которая были требованием стратегии изменения финансирования здравоохранения, принятой Кабинетом министров еще в ноябре 2016 года". После представления этих законопроектов, напомнила она, рабочая группа из 22 депутатов доработала законопроекты.

"Сегодня мы обсуждали те изменения, которые были сделаны, и подаем снова разработанные законопроекты. Теперь их будет два - NoNo 6327 и 6029, которые подаем уже сегодня на регистрацию. Надеемся, что во вторник будут представлены на повестку дня, и будем рассматривать их на комитетах уже в среду (7 июня)", - заявила Супрун.

В свою очередь член Комитета ВР вопросам охраны здоровья, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Сергей Березенко заявил, что соответствующие законопроекты будут предлагать принять в парламенте 22 июня. Это будут два законопроекта: три законопроекта будут объединены в один, а еще один - изменения в Бюджетный кодекс. Об этом сообщает УНИАН.