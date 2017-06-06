Польская PGNiG планирует удвоить экспорт газа в Украину

06.06.2017, 16:48

Польская нефтегазовая компания PGNiG планирует в этом году удвоить экспорт газа в Украину по сравнению с прошлым годом. Об этом на Второй польско- украинской газовой конференции в Варшаве заявил замглавы PGNiG Мацей Возняк.

По его словам, основным препятствием для экспорта газа является слабая пропускная способность, ответом на которую будет строительство украинско- польского газового соединения.

Ситуацию на украинском энергетическом рынке он назвал "очень динамической", поскольку на нем есть большое количество трейдеров, а транзакции происходят на короткие промежутки времени.

В то же время, он назвал это хорошей возможностью, чтобы "подтянуть этот рынок ближе в Европу".

Возняк подчеркнул: если газовый хаб будет построен до 2021 года, то с 2022 года в Украину сможет поступать газ из любого направления - Польши, Норвегии, сжиженный газ из LNG-терминала на севере Польши. "Такой газовый хаб необходим как можно скорее", - отметил он. Напомним, Польша в 2016 году экспортировала в Украину более 400 млн кубометров газа.

В прошлом году Украина обеспечила потребности в импортируемом газе исключительно за счет поставок из Европы. По сравнению с 2015 годом объем импорта сократились на 32% - до 16,4 млрд кубометров. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.