Из бюджета столицы выделили 200 млн гривен на часть реконструкции Киевского зоопарка

06.06.2017, 16:56

Киевская городская государственная администрация выделила 200 млн гривен на проведение первой части реконструкции Киевского зоопарка. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко.

3 апреля состоялся конкурс, в котором приняли участие две компании. Победителем стало ООО "Киевский институт городского гражданского проектирования".

Компания выиграла право выполнить проектные работы на реконструкцию объектов столичного зверинца за 28,2 млн гривен.

Отмечается, что концепцию обновления зверинца разработала та же организация, которая затем победила в тендере на выполнение проектных работ.

При обновлении в зоопарке будет сохранена вся уникальная коллекция растений.

Основными материалами для реконструкции станут дерево, камень и стекло.

Концепция развития зоопарка предусматривает применение принципа географического зонирования.

Будут выделены зоны: экспозиционная, рекреационная, научно- исследовательская и хозяйственная.

Первая очередь работ включает реконструкцию водно-болотных угодий, приматника и обновления центральной входной группы.

Вся территория зоопарка после реконструкции будет доступна для маломобильных групп населения. Об этом сообщают "Українські Новини".