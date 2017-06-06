Рада внесла в повестку дня вопрос о членстве Украины в НАТО

06.06.2017, 17:01

Верховная рада Украины внесла в повестку дня сессии проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)" (No6470). За это решение проголосовали 260 народных депутатов из 374, зарегистрированных в сессионном зале.

Спикер парламента Андрей Парубий, который является одним из авторов проекта закона, отметил, что Верховная рада может уже сегодня рассмотреть этот законопроект.Путь Черногории: с Востока - на Запад

Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" относительно вступления государства в НАТО.

В частности, в закон "Об основах национальной безопасности Украины" предлагают добавить формулировку, что целью Украины является "обретению членства в Организации Североатлантического договора".Особое партнерство

5 июня 29-м членом альянса официально стала Черногория. Этот шаг официальной Подгорицы сопровождался мощным давлением со стороны России, которая обвиняет Североатлантический альянс в экспансии.

"Напомню, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. Принятие такого закона - важный знак для наших союзников. Я обратился к фракциям с тем, чтобы принять этот закон в ближайшее время, - сказал Андрей Парубий. - НАТО - это гарант безопасности во всем свободном мире и единственная сила, способная остановить агрессивную путинскую Россию. Украина станет членом НАТО".

Несмотря на то, что официальные представители альянса отмечали, что двери НАТО открыты для всех стран, которые отвечают критериям членства, конфликт на Донбассе и незавершенность процесса реформ в Украине, в частности, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, отдаляют подобную перспективу. Об этом сообщает BBC Украинская служба.