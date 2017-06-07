В здании Высшего админсуда взрывчатку не обнаружили

07.06.2017, 15:06

В здании Высшего административного суда Украины провели проверку, взрывчатки в нем не обнаружили. Об этом сообщила спикер ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага.

Проверку завершили около 14:00.

Информацию пресс-службы ВАСУ о пожаре в здании суда называет ложной. О том, что происходит вблизи здания суда, рассказал корреспондент "112 Украина".

"Возле здания Высшего административного суда фактически ничего не происходит, вышли люди, их эвакуировали, внутри находятся правоохранители. Мы пообщались с участниками судебных заседаний суда, им сказали, что суд якобы заминирован, они говорят, что дыма и огня внутри не видели. Говорили, что уже пришли саперы и первая группа уже вроде поехала, результатов никаких нет, после того пришла группа с собаками. В суд внутрь не пускают", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Высшем административном суде Украины вспыхнул пожар. Об этом сообщают Подробности.ua.