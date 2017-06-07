Новый отчет Bellingcat может помочь расследованию дела MH17

07.06.2017, 16:04

В своем новом отчете экспертно-журналистская группа Bellingcat утверждает, что индетифицировала водителей грузовиков, которые перевозили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" в июне и июле 2014 года недалеко от российско-украинской границы.

В предыдущих исследованиях группы утверждалось, что, вероятно, именно один из этих комплексов, принадлежавших 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, с номером 332 сбил 17 июля того года над Донецкой областью самолет "Малазийских авиалиний", который выполнял рейс MH17.

С помощью фотографий с геотегами, которые солдаты выкладывали в социальные сети, Bellingcat утверждает, что установила личности семи военных водителей, перевозивших "Буки" недалеко от российско-украинской границы в период с 23 по 25 июня 2014 года. На тот момент они входили в 1-й автомобильный батальон 69-й отдельной бригады материального обеспечения (ОБрМО), говорится в отчете.

Упоминается в отчете Bellingcat еще одна группа из 11 военных водителей из того же автомобильного батальона. Они прибыли в Миллерово уже в июле. Им, возможно, известно имя шофера грузовика, перевозившего "Бук" 332 к российско-украинской границе, "так как для этой перевозки наверняка использовался один из грузовиков 69-й ОБрМО, находившихся в военном лагере к востоку от Миллерово", говорится в расследовании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 6 июня, что "предпочел бы не брать на веру" расследование Bellingcat. "Мы не знаем, на основании каких конкретных документов, фактов эти выводы были сделаны. По крайней мере то, что попало в прессу, ответы на эти вопросы не дает", - отметил Лавров. На сайте Bellingcat с 58-страничным подробным отчетом на английском языке может ознакомиться любой желающий.

Даниэл Ромейн признал, что Bellingcat "достигла предела того, что могла бы проанализировать по открытым источникам касательно дела MH17". Впрочем, если в соцсетях появятся недоступные прежде видео, фотографии или другие сведения, то это может открыть новые возможности для расследования экспертной группы, резюмировал Ромейн. Об этом сообщает Deutsche Welle.