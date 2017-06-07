07.06.2017, 16:40

Верховная Рада дала согласие на упрощенную экстрадицию правонарушителей. За ратификацию третьего и четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 0135 проголосовали 227 депутатов.

По третьему протоколу задержанный может сам дать согласие на экстрадицию, не ожидая завершения формальных процедур.

Четвертый протокол вносит изменения в Конвенцию по поводу сроков давности, требований к запросам на экстрадицию, выдачи лица третьей стороне, каналов и средств связи.

Протоколы подписаны от имени Украины в Вене 20 сентября 2012 года.

Третий протокол вступил в силу 1 мая 2012 года и действует для 16 стран. Четвертый протокол вступил в силу 1 июня 2014 года и применяется в восьми странах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.