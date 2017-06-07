Украинцы смогут получать бесплатную правовую помощь в Европе

07.06.2017, 16:43

Верховная Рада поддержала законопроект, которым разрешается украинцам получать бесплатную правовую помощь в Европе.

За ратификацию Европейского соглашения о передаче заявлений о правовой помощи 0148 проголосовал 231 депутат.

Соглашение позволит гражданам Украины через министерство юстиции подавать заявления о бесплатной правовой помощи в 32 европейских странах, которые ратифицировали документ.

Соглашение вступило в силу 28 февраля 1977 года. От Украины подписано министром юстиции 4 октября 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.