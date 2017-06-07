Запасы антрацита на украинских ТЭС за неделю выросли на треть

07.06.2017, 16:46

Запасы угля антрацитовой группы на складах украинских ТЭС за последнюю неделю (31 мая - 7 июня 2017 г.) увеличились на 31% - до 573,5 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Запасы угля газовой марки увеличились на 2,6% - до 1,9 млн т. В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю увеличились на 8% - до 2,47 млн т.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. российские оккупанты вывезли из Донбасса свыше 1 млн т антрацита.

В конце мая в порт Южный прибыла партия антрацита, закупленного в ЮАР для компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.