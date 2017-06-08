Япония выделит Украине $40 миллионов на модернизацию Трипольской ТЭС

08.06.2017, 15:31

Японское правительство выделит Украине 40 миллионов долларов, которые будут направлены на модернизацию оборудования Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время своего визита на эту станцию.

"У нас все будет самое современное, в этом нам помогут наши партнеры. Сейчас завершаются переговоры с японцами. В результате эффективных партнерских отношений между нашими странами они дают 40 миллионов долларов", - сказал он, добавив, что эти деньги будут направлены на проекты по модернизации Трипольской ТЭС. Об этом сообщает УНИАН.