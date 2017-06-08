Евросоюз может отменить плату за роуминг для Украины

08.06.2017, 15:39

С 15 июня 2017 года Евросоюз отменяет плату за роуминг на своей территории. В ЕС намерены пойти дальше и распространить инициативу на страны Восточного партнерства - Украину, Молдову, Азербайджан, Армению, Грузию и Беларусь. Об этом сообщает apsny.ge.

"Если вы путешествуете по странам инициативы Восточного партнерства, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминга очень дорогой. Налог роуминга отменен в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами- партнерами", - рассказал руководитель отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич.

По словам Ярошевича, тарифы установят операторы, но плата будет "низкая и приемлемая для всех". "Мы планируем закончить процесс к 2020. Таков план. Мы сделали это для Европы, и теперь уже упразднение тарифа роуминга должно выйти за пределы Евросоюза. Об этой инициативе будет сделана запись в брюссельской декларации, и для завершения работы понадобится несколько лет", - заявил представитель Евросоюза.

Президент Украины распорядился изучить вопрос снижения платы за услуги международного роуминга при пребывании украинцев на территории Евросоюза. Об этом сообщают "Факты и комментарии".