В миграционной службе заявили о фактах мошенничества с электронной очередью на оформление загранпаспорта

08.06.2017, 16:07

Как сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы, за прошлый месяц украинцы оформили почти 340 тысяч паспортов для выезда за рубеж и 85 тысяч ID-карточек. Для сравнения: в мае прошлого года было оформлено 192 тысячи паспортов для выезда за рубеж.

В связи с сезонным повышением спроса на загранпаспорта, а также в преддверии введения 11 июня безвизового режима поездок с Евросоюзом, возле подразделений ГМС, где оформляют документы, образовались очереди.

Государственная миграционная служба фиксирует попытки мошенничества с электронной очередью, которая сейчас работает в подразделениях Киева и восьми областях.

"Ежедневно "отлавливаются" и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для последующей перепродажи. В случае выявления таких случаев записи в очереди аннулируются. Всего в 2017 году с использованием электронной очереди оформлено более 100 тысяч документов", - говорится в сообщении ГМС.

Миграционная служба напоминает, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, поэтому при любых обстоятельствах не следует покупать талоны или запись в очередь у посторонних. Все, что было получено третьими лицами для продажи, будет аннулировано до даты приема, и оформить документ по этим записям не удастся.

Также ГМС советует гражданам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в значительно более комфортных условиях, когда ажиотаж несколько спадет.

Ранее сообщалось, что для контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через государственную границу Республики Польша 11 июня с 8.00 до 15.00 по польскому времени будет обеспечено присутствие консульских должностных лиц посольства Украины в Польше и Генерального консульства Украины в Люблине в ключевых пунктах пропуска. Об этом сообщают "Факты и комментарии".