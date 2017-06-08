Фонд гарантирования продает полтысячи земельных участков в Киевской области

08.06.2017, 16:11

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу земельные участки в Киевской области, находящиеся на балансе "Дельта Банка", общей стартовой ценой один миллиард гривень.

Как сообщила пресс-служба фонда, большинство земельных участков, выставленных на продажу, располагаются в Киевской области - в Киево- Святошинском, Бориспольском, Васильковском и Макаровском районах. Еще несколько лотов - земельные участки, расположенные в Великоберезнянском районе Закарпатской области и в Брусиловском районе Житомирской области.

Фонд гарантирования вкладов приступил к ликвидации "Дельта Банка", крупнейшего неплатежеспособного финучреждения страны, 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%. Об этом сообщает УНИАН.