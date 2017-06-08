Состоялось утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины

08.06.2017, 16:17

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл утреннее заседание. Парламентарий сообщил, что на пленарном заседании в четверг Верховная Рада рассмотрит изменения в законы Украины "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики", проекты законов о реформе парламента, о медицинской реформе, пакет законопроектов о проведении судебной реформы. На вечернем заседании планируется рассмотрение блока законопроектов о налоговой и таможенной политике.

Народные депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. Парламентарии рассмотрели проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внешнеполитическом курсе Украины" (No6470). Законопроект представил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внешнеполитическом курсе Украины".

Законодательный акт вносит изменения в законы Украины "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики", направленные на восстановление целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение членства в НАТО как стратегического внешнеполитического приоритета государства.

Закон принят с учетом предложений профильного комитета. В частности, из текста проекта закона исключен пункт 2 раздела I.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под No6470.

Народные депутаты рассмотрели законопроекты о внесении изменений в Законы "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" об оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соответствии предметов их ведания сферам деятельности министерств (No6256 и No6256-1).

По результатам голосования на доработку направлен законопроект No6256. Парламентарии рассмотрели проекты законов о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (No6327 и No6327- 1). В обсуждении законопроектов приняли участие представители депутатских фракций и групп.

Парламентарии 243 голосами поддержали предложение председательствующего об отмене перерыва с 12:00 до 12:30. В обсуждении законопроектов приняли участие народные депутаты.

Принят за основу проект Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Законопроект предусматривает определить государственные финансовые гарантии предоставления застрахованным лицам необходимых медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного солидарного медицинского страхования.

Проект предлагает создать центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который реализует государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, исполняет свои полномочия непосредственно и через созданные в установленном порядке территориальные органы. Соответствующий законопроект зарегистрирован под No6327.

По результатам голосования отклонены проекты законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (No6329 и No6329-1).

Народные депутаты рассмотрели два законопроекта о Конституционном производстве (No6427-1 и No6427-д).

Обсуждение законопроектов состоится в начале вечернего заседания.

А.Парубий объявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "Парламентарии за мир".

Председательствующий закрыл утреннее заседание.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.