Состоялось утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл утреннее заседание. Парламентарий сообщил, что на пленарном заседании в четверг Верховная Рада рассмотрит изменения в законы Украины "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики", проекты законов о реформе парламента, о медицинской реформе, пакет законопроектов о проведении судебной реформы. На вечернем заседании планируется рассмотрение блока законопроектов о налоговой и таможенной политике.
Народные депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. Парламентарии рассмотрели проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внешнеполитическом курсе Украины" (No6470). Законопроект представил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внешнеполитическом курсе Украины".
Законодательный акт вносит изменения в законы Украины "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики", направленные на восстановление целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение членства в НАТО как стратегического внешнеполитического приоритета государства.
Закон принят с учетом предложений профильного комитета. В частности, из текста проекта закона исключен пункт 2 раздела I.
Соответствующий законопроект зарегистрирован под No6470.
Народные депутаты рассмотрели законопроекты о внесении изменений в Законы "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" об оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соответствии предметов их ведания сферам деятельности министерств (No6256 и No6256-1).
По результатам голосования на доработку направлен законопроект No6256. Парламентарии рассмотрели проекты законов о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (No6327 и No6327- 1). В обсуждении законопроектов приняли участие представители депутатских фракций и групп.
Парламентарии 243 голосами поддержали предложение председательствующего об отмене перерыва с 12:00 до 12:30. В обсуждении законопроектов приняли участие народные депутаты.
Принят за основу проект Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".
Законопроект предусматривает определить государственные финансовые гарантии предоставления застрахованным лицам необходимых медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного солидарного медицинского страхования.
Проект предлагает создать центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который реализует государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, исполняет свои полномочия непосредственно и через созданные в установленном порядке территориальные органы. Соответствующий законопроект зарегистрирован под No6327.
По результатам голосования отклонены проекты законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (No6329 и No6329-1).
Народные депутаты рассмотрели два законопроекта о Конституционном производстве (No6427-1 и No6427-д).
Обсуждение законопроектов состоится в начале вечернего заседания.
А.Парубий объявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "Парламентарии за мир".
Председательствующий закрыл утреннее заседание.
Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.