В июне киевляне получат квитанции от Киевэнерго без субсидий

08.06.2017, 16:22

Квитанции за электро- и теплоснабжение за май, которые киевляне получат в июне, будут без учета субсидии. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго. В Киевэнерго объяснили ситуацию техническими причинами.

"В присланных в июне квитанциях за электро- и теплоснабжение не указан размер жилищной субсидии, предназначенной вашей семье в мае. Органы социальной защиты населения по техническим причинам не имели возможности провести начисления. Это связано с принятием постановления Кабинета министров Украины No300 о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина", - сказано в сообщении.

В Киевэнерго подчеркнули, что гарантированный государством размер субсидии учтут в следующей квитанции. Таким образом, в квитанции за июнь будут отражены субсидии за два месяца - май и июнь.

1 апреля сообщалось, что задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО Киевэнерго с начала 2017 выросла на 1,1 млрд грн и на 1 марта составила 4,9 млрд грн.

Задолженность жителей столицы за отопление выросла с начала года на 359, 8 млн грн и составляет почти 2 млрд грн, а долг за горячую воду увеличился на 60 млн грн до 422,4 млн грн. В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед Киевэнерго за отопление и горячую воду накопили жители Печерского района - 3,6 тыс. грн.

30 марта заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что Киевэнерго продолжит эксплуатацию теплосетей столицы только до конца отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.