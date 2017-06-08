"Нафтогаз" получит в Укргазбанке кредит на 3,5 млрд грн

08.06.2017, 16:26

Кабинет министров Украины принял решение согласовать привлечение "Нафтогазом Украины" внутренних краткосрочных кредитов в Укргазбанке на общую сумму 3,5 млрд грн.

Соответствующее распоряжение было принято 7 июня 2017 г. и опубликовано на Правительственном портале.

Обязательством по кредиту выступят природный газ и имущественные права на получение денежной выручки "Нафтогаза".

В Кабмине отметили, что это распоряжение позволит обеспечить покрытие временных кассовых разрывов "Нафтогаза", стабильное функционирование газотранспортной системы Украины и удовлетворения потребностей украинских потребителей энергоресурсов в течение отопительного сезона 2017/18 гг.

Ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" разорвал с Ощадбанком договор залога имущественных прав на 17,5 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.