09.06.2017, 13:17

Парламент принял во втором чтении законопроект "О фонде энергоэффективности" N5598. За это решение проголосовали 278 народных депутатов.

"Это вопрос предоставления технического и финансового инструментов для поддержки внедрения энергоэффективности в Украине, особенно в жилом секторе. Это даст возможность сэкономить при расходах наших украинских семей на модернизацию жилых домов до 50%. Это дает возможность снять барьеры к внешней поддержке и финансированию энергоэффективности в стране", - отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, выступая в Верховной Раде.

Он также отметил, что Фонд энергоэффективности - это инструмент уменьшения давления коммунальных тарифов на украинские семьи и обеспечение энергонезависимости государства. "Фонд энергоэффективности - ключевой инструмент комплексной реформы энергоэффективности. Он дает людям финансовые инструменты и технические решения, которые уменьшат потребление энергоресурсов и затраты на коммунальные услуги", - подчеркнул вице-премьер- министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, выступая в Верховной Раде.

Вице-премьер-министр отметил, что Европейский Союз четко подтвердил свою готовность поддерживать финансово наполнение Фонда энергоэффективности.

Ранее Геннадий Зубко также призвал народных депутатов как можно скорее принять еще три важных закона, необходимых для внедрения реформы энергоэффективности:

"О жилищно-коммунальных услугах" (N1581-д). Создает современный рынок ЖКУ. Устанавливает четкие правила взаимоотношений между потребителями и поставщиками услуг.

"О коммерческом учете коммунальных услуг" (N4901). Вводит обязательную установку счетчиков. Люди будут платить только за потребленные услуги, а не за раскопанные трубы и потери в сетях.

"Об энергетической эффективности зданий" (N4941-д). Устанавливает энергетическую справедливость в доме. Вводит механизм получения унифицированного сертификата энергоэффективности здания. Дает независимую диагностику дома и план реновации.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.