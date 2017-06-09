ЕС выступил против идеи Порошенко о выдаче жителям оккупированных территорий паспортов старого образца

09.06.2017, 13:34

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу президента Петра Порошенко о выдаче жителям оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса паспортов старого образца.

Об этом Мингарелли сказал на открытии выставки карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму" в парке им. Т. Шевченко в Киеве.

Мингарелли добавил, что настаивает на том, чтобы именно все украинцы, и также те, которые проживают в оккупированных Крыму и отдельных районах Донбасса, могли путешествовать в страны-члены ЕС, используя украинский биометрический паспорт.

"Потому что некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию. Все украинские граждане, где бы они ни жили, и которые имеют биометрический паспорт могут путешествовать без визы", - подчеркнул Мингарелли.

Он отметил, что эта позиция ЕС была доведена до украинской власти. "Я не знаю, соглашаются ли они, но это реальность", - подчеркнул посол.

Мингарелли отметил, что введение безвизового режима для украинцев является вполне заслуженным достижением, но напомнил, что для этого Украине необходимо было выполнить 144 условия, которые были определены в так называемом плане действий по визовой либерализации.

По его убеждению, выполнение указанного плана действий стало "двигателем для обеспечения реализации реформ в важных сферах украинского общества".

24 мая президент Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца.

"Если возникают проблемы объективно с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории (Донбасса) или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, - внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", - отметил Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.