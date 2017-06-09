Гройсман: принимаем все меры для недопущения строительства "Северного потока-2" в обход Украины

09.06.2017, 13:41

Украина принимает все необходимые политические и юридические меры для недопущения строительства второй нитки газопровода "Северный поток", по которому природный газ может транспортироваться из России в страны Евросоюза в обход Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Хочу вас заверить, что все политические и юридические меры принимаются Украиной для отстаивания национальных интересов. В том числе и координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта, который несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств", - сказал премьер. Об этом сообщает УНИАН.