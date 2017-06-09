Гройсман заявил, что у членов Кабмина нет двойного гражданства

09.06.2017, 13:49

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у него нет информации о двойном гражданстве министров, исполняющих обязанности и заместителей министров. Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству.

На вопрос от нардепа Дмитрия Добродомова о том, известны ли Гройсману факты наличия двойного гражданства у министров, и.о. или заместителей премьер ответил:

"По имеющейся у меня информации относительно гражданства, никаких нарушений действующего законодательства ни одним членом правительства нет. Если есть информация, что кто-то имеет двойное гражданство и нарушает закон, дайте мне эту информацию, я ее проверю", - уточнил Гройсман. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".