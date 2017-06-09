09.06.2017, 14:00

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер - министру - Министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву рассмотреть возможности предоставления помощи Черновцам, где накануне прошел сильный ливень, который нанес ущерб жилищно-коммунальному хозяйству города.

Соответствующее поручение Премьер-министр озвучил в ответ на депутатское обращение во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде. Представитель фракции "Народного фонда" Максим Бурбак обратился к Главе Правительства с просьбой рассмотреть возможность выделить средства из резервного фонда государственного бюджета.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.