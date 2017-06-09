Гройсман: Правительственная пенсионная реформа ликвидирует уравниловку и будет способствовать детенизации экономики

09.06.2017, 14:50

Предложенная Правительством пенсионная реформа, которая предусматривает осовременивание пенсий уже с 1 октября для 9 млн пенсионеров, отмену налогообложения пенсий работающим пенсионерам и восстановление справедливости для людей с большим трудовым стажем, ликвидирует уравниловку, по которой более 80% пенсионеров получают минимальную пенсию, и будет способствовать детенизации экономики путем повышения уровня финансовой дисциплины.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями региональных СМИ.

Очерчивая ключевые принципы пенсионной реформы, Премьер-министр в очередной раз подчеркнул, что о повышении пенсионного возраста в рамках реформы речь не идет. "Мы не повышаем возраст, мы восстанавливаем справедливость, - сказал Владимир Гройсман. - Пенсия - это трудовое достояние, не нужно рассматривать ее как материальную помощь. И именно поэтому мы исходим из того, что должен быть минимальный трудовой стаж".

Глава Правительства разъяснил, что показатель трудового стажа в 25 лет для минимальной пенсии - это вполне реальная цифра. "Даже если вы начали работать в 25 лет, до 50 лет у вас уже будут эти 25 лет стажа. А на пенсию будут выходить в 60 лет", - пояснил Владимир Гройсман.

Он обратил внимание: оставлять ситуацию такой, какая она есть сейчас - невозможно. "Правда в том, что Пенсионный фонд имеет растущий дефицит. Это сегодня более 140 млрд грн - это больше чем образование, наука, культура вместе взятые. Это больше оборонного бюджета. Поэтому система несовершенна. Если ничего не делать, то через 3-5 лет Пенсионный фонд будет банкротом, - сказал Премьер-министр. - Но мы нашли формулу, как без повышения возраста выстроить новую модель - нормальную систему. Пенсионная реформа ликвидирует уравниловку и будет способствовать детенизации экономики, а через несколько лет сможем ликвидировать дефицит Пенсионного фонда".

В этом контексте Владимир Гройсман добавил, что вместе с внедрением пенсионных изменений Правительство будет продолжать курс на экономическое укрепление страны - через запуск программ поддержки промышленности, производство национального продукта и завоевание новых рынков для украинского экспорта. По его словам, Правительство сейчас разрабатывает проект бюджетной резолюции, в который закладывает дальнейший рост ВВП.

"И, говоря о Пенсионной реформе, скажу, что по предварительной договоренности на следующей неделе Президент Украины соберет Национальный совет реформ, где мы обсудим основные принципы пенсионной реформы. А потом пойдем с ней в Парламент. Но основные наши предложения мы уже объявили", - отметил Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.