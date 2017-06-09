Гройсман: Правительство прогнозирует дальнейшее повышение минимальной заработной платы на фоне роста экономики

09.06.2017, 15:12

Укрепление национальной экономики, определенное Кабинетом Министров Украины как стратегический приоритет, позволит достичь ключевой социальной цели - увеличение доходов украинцев и повышение заработных плат.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных средств массовой информации в пятницу, 9 июня.

"Средняя заработная плата по стране к концу года превысит 7 тыс. грн, минимальная заработная плата - 3200 грн. Но в следующем году минимальная заработная плата вырастет. Мы все будем делать для того, чтобы экономический рост приводил к увеличению доходов граждан", - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что ключевой предпосылкой роста станет стимулирование создания новых рабочих мест через развертывание масштабных инфраструктурных проектов, поддержку промышленности и увеличение возможностей регионов. Глава Правительства напомнил, что программы поддержки уже работают в агросекторе, фармакологии, машиностроении, а в ближайшее время Правительство представит проект закона, который позволит провести быструю модернизацию и переоснащение предприятий. Речь идет о 36- месячной рассрочке по уплате ПВД при импорте оборудования, которое не имеет аналогов в Украине.

"Это новые технологии, производства в стране и поддержка реального сектора экономики. А что заработает экономика, будем реинвестировать в жизнь людей. Наш приоритет - развивать экономику и, как результат, отдавать людям должное через зарплаты и пенсии", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.