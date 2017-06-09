Возле АП произошли столкновения вкладчиков банка "Михайловский" с правоохранителями

09.06.2017, 15:19

На пересечении улиц Банковой и Институтской собралось около сотни вкладчиков банка "Михайловский", которые требуют встречи с президентом и пытаются оттеснить правоохранителей.

Несколько десятков активистов пытаются отодвинуть в сторону Администрации президента Украины заборы, установленные правоохранителями.

"Требуем встречи с президентом", - кричат активисты. Они пытаются оттолкнуть правоохранителей, но те отодвигают толпу обратно.

Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, председатель правления банка Игорь Дорошенко ушел с должности, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц из связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск единственного владельца банка - компании "Экосипан" и отменил решение Нацбанка о признании "Михайловского" неплатежеспособным, а также решение Фонда гарантирования вкладов о введении в него временной администрации и решение указанных ведомств о ликвидации банка. Об этом сообщает УНИАН.