09.06.2017, 16:01

Затраты на возможное введение визового режима между Украиной и путинской Россией могут достигнуть двух миллиардов гривень. Такое мнение в эфире канала 112 Украина озвучила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Надо как минимум 1,5-2 млрд гривень. Это предварительные расчеты", - сказала она, уточнив, что финансирование потребуется в том числе для создания консульств и других учреждений.

При этом, считает Луценко, такая инициатива во многом лишена смысла, так как военные и пограничники не контролируют более 400 км границы на востоке страны.

"Скажите, визовый режим заставит Путина перестать стрелять? Визовый режим остановит диверсионные группы, минирование, сепаратистские вылазки и так далее?", - задала она риторические вопросы.

Также визовый режим с РФ, считает народный депутат, приведет к трудностям в передвижении с полуострова на материковую территорию страны и обратно для тех крымчан, которых оккупанты вынудили поменять украинское гражданство на российское.

1 июня 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить "как можно скорее". Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что юридические механизмы введения визового режима с РФ уже готовы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.