В соцсети Ukrainians за пять дней зарегистрировались более ста тысяч человек

09.06.2017, 16:35

В течение 5 дней более 100 тысяч пользователей зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians. Об этом сообщают разработчики на странице в Facebook.

Разработчики пообещали с 22 июня открыть возможность поиска и добавления друзей, а с 30 июня появится возможность делать публикации и делиться контентом.

Регистрация в новой соцсети открыта с 3 июня. Сейчас новая соцсеть работает в режиме бета-теста, на полноценную реализацию проекта требуется 4 месяца. Об этом сообщает УНИАН.